Una vita, beautiful, anticipazioni 10 gennaio: come finirà la settimana con le due amatissime soap? Vediamolo insieme! Una vita: Felipe rompe con Mauro Ecco cosa succederà domenica a "Una vita". Susana, dopo aver rivelato a Rosina e a Liberto la verità su "come abbia fatto" a vincere il concorso e aver rifiutato il premio, riceve un dono particolare da Armando: un libro di favole e un biglietto. Emilio sospetta di Alfonso, dopo che Cinta gli ha chiesto del denaro per lui, anche se questi ha fatto recitare solamente una scena a Camino. Genoveva, commossa fino alle lacrime per un discorso d'amore fatto da Felipe al capezzale di Marcia, si adopera per far rioperare l'ex domestica, ma sappiamo perché. Rosina vuole far rincontrare Susana ed Armando, così propone a Liberto di accompagnare la zia al ristorante "Nuevo Siglo". L'ex diplomatico risulta molto divertente alla Selèr, così Rosina pensa di ...

Ultime Notizie dalla rete : Una vita Una vita, la puntata di venerdì 8 gennaio Mediaset Play L’incredibile esistenza di «Gary». Vaccinato contro il Covid a 102 anni

Si chiama Gaetano «Gary» Spampanato e a 102 anni ha ricevuto la dose di vaccino anti Covid nella casa di riposo di Piano di Sorrento dove risiede. Ne ha dato notizia il sindaco Vincenzo Iaccarino che ...

Una prof scrive ai suoi alunni a distanza, la lettera è una lezione di vita

Rovescia la prospettiva, Nicoletta Tancredi, giovane professoressa in un liceo classico campano, il risultato, in questi tempi di scuola in difficoltà, è un'iniezione di carica motivazionale che invit ...

