Trump | il Congresso verso il secondo impeachment | ecco cosa può succedere Dal “processo lampo” ai tempi di Camera e Senato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 gennaio 2021) I democratici hanno già avvertito che lunedì partirà allail procedimento per la messa in stato d’accusa di Donald, dopo l’assalto aldel 6 gennaio, che lui stesso ha fomentato durante un comizio alla Casa Bianca. Sempre a meno che il tycoon non decida di dimettersi prima. Un’ipotesi che al momento è ritenuta improbabile, così come il ricorso di Mike Pence al 25° emendamento per destituirlo. Ma se lala prossima settimana voterà ilnei confronti del presidente uscente, ilnon potrà accogliere gli articoli controprima del 19 gennaio, cioè alla vigilia dell’insediamento di Joe Biden,che significherebbe che ilpotrebbe iniziare dopo la fine del ...