Strootman torna in Serie A: lo aspetta il Genoa (Di sabato 9 gennaio 2021) La Serie A sta per riabbracciare Kevin Strootman. L’ex centrocampista della Roma ha concluso la sua avventura con l’Olimpique Marsiglia, dove ha giocato soltanto 227 minuti in 13 presenze, ed è pronto a legarsi al Genoa. La trattativa con i rossoblu è in dirittura d’arrivo tanto che il giocatore è atteso lunedi mattina in città. Genoa, arriva Strootman? Fuori dal progetto tecnico dell’allenatore dei marsigliesi, Villas Boas, l’olandese si trasferirà al Genoa con la formula del prestito secco con un ingaggio intorno ai 5 milioni di euro. Poi, a fine stagioni, le due società valuteranno la possibilità di una cessione a titolo definitivo. Lunedi il giocatore, che compirà 31 anni a febbraio, è atteso in città per le visite mediche di rito ed iniziare così la sua seconda avventura ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 9 gennaio 2021) LaA sta per riabbracciare Kevin. L’ex centrocampista della Roma ha concluso la sua avventura con l’Olimpique Marsiglia, dove ha giocato soltanto 227 minuti in 13 presenze, ed è pronto a legarsi al. La trattativa con i rossoblu è in dirittura d’arrivo tanto che il giocatore è atteso lunedi mattina in città., arriva? Fuori dal progetto tecnico dell’allenatore dei marsigliesi, Villas Boas, l’olandese si trasferirà alcon la formula del prestito secco con un ingaggio intorno ai 5 milioni di euro. Poi, a fine stagioni, le due società valuteranno la possibilità di una cessione a titolo definitivo. Lunedi il giocatore, che compirà 31 anni a febbraio, è atteso in città per le visite mediche di rito ed iniziare così la sua seconda avventura ...

