(Di sabato 9 gennaio 2021) Ladeldella terzadi, che chiude in modo un po' maldestro un'annata inizialmente molto promettente. Ci siamo: con ladisiamo alper quanto riguarda la terza annata di uno show che sembrava finalmente disposto a reinventarsi e dare un bello scossone narrativo a un franchise che troppo spesso cede all'impulso di attaccarsi al passato (vedi anche il reboot cinematografico di J.J. Abrams, che dopo aver letteralmente tagliato i ponti con le incarnazioni precedenti tramite la creazione di una nuova linea temporale ha poi deciso subito di darsi ai remake ufficiosi nel secondo capitolo, riesumando la ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Star Trek: Discovery 3x13, recensione del finale di stagione: si spegne il Fuoco - breakthruh : indecisa se disegnare aragorn di lotr o spock di star trek - UniMoviesBlog : #StarTrekDiscovery: recensione della terza stagione completa Ecco l'opinione sull'intera stagione del nostro John… - ironicola : @starfighter_68 @MT_Meli_ Certo! ed anche star trek e dr Sulu... Qui da noi, invece, se pubblichi su fb, o su twitt… - PatriziaBazzini : @Libertysunflow Unità carbonio? Definizione mutuata da star trek ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Star Trek

Wired.it

La recensione del finale della terza stagione di Star Trek: Discovery, che chiude in modo un po' maldestro un'annata inizialmente molto promettente. Ci siamo: con la recensione di Star Trek: Discovery ...Due scuole di ricerca sulla IA affrontano il nostro sistema cognitivo. Ma è inutile cercare un vincitore: la IA non è un organismo estraneo al cervello umano, anche se fa di tutto per sembrarlo ...