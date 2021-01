Simeone: «Domani si torna a Firenze. Per me è sempre un rincontro speciale» (Di sabato 9 gennaio 2021) Giovanni Simeone, grande ex di Fiorentina-Cagliari, ha postato una foto su Instagram in vista del match di Domani Giovanni Simeone sarà, insieme a Riccardo Sottil, uno dei due ex di Fiorentina-Cagliari, in programma Domani alle 18 all’Artemio Franchi. tornare a Firenze, per il Cholito, è sempre speciale. A conferma del legame affettivo con la città, ecco la didascalia di un suo post pubblicato su Instagram questo pomeriggio: «Domani si torna a Firenze e per me è sempre un rincontro speciale, ma sopratutto una partita molto importante per noi. Stiamo lavorando solo per tornare sulla strada che vogliamo. Forza ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Giovanni, grande ex di Fiorentina-Cagliari, ha postato una foto su Instagram in vista del match diGiovannisarà, insieme a Riccardo Sottil, uno dei due ex di Fiorentina-Cagliari, in programmaalle 18 all’Artemio Franchi.re a, per il Cholito, è. A conferma del legame affettivo con la città, ecco la didascalia di un suo post pubblicato su Instagram questo pomeriggio: «sie per me èun, ma sopratutto una partita molto importante per noi. Stiamo lavorando solo perre sulla strada che vogliamo. Forza ...

Cagliari_1920 : Simeone: «Domani si torna a Firenze, per me è sempre un posto speciale» - YuriSali : @GaRaBoMbO_viola Domani un bel 5-3-1-1 con Eysseric dietro Vlahovic (a 20 metri di distanza). Al massimo 0-0, ma mi… - MPecorini : #Simeone, ‘scaricato’ e mai sostituito. Domani da ex: nuovo ‘spauracchio’ viola @simeonegiovanni #Fiorentina… - sscalcionapoli1 : Atletico, Simeone e le allusioni all’addio: “Possono cacciarmi domani” - TironeDavi : @Toro_News Minchia lo portiamo subito!! Dacci Simeone e noi ti portiamo domani a Cagliari El General!! Che a quanto… -