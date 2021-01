Sampdoria | Keita e Quagliarella | incontro virtuale e doni per i bambini del Gaslini

(Di sabato 9 gennaio 2021) Bella iniziativa dellaper mostrare vicinanza aimeno fortunati dell’Istituto. Gli attaccantihanno infatti “guidato” un robot per consegnare delle calze della Befana. La società genovese ha mostrato con un video pubblicato sul suo canale YouTube ufficiale alcune immagini del bel gesto. I due attaccanti blucerchiati si sono divertiti a far visita, seppur virtualmente, ai ragazzi, portando loro sciarpe e altritargati. “In tempi di misure anti-COVID e azzerando il rischio di contagio, il club ha voluto comunque essere vicino airicoverati con unper mezzo del robot “Baciccia”” spiega la società in una nota ufficiale. “Capitan ...

Anche quest'anno la Sampdoria non ha voluto mancare l'appuntamento con l'Ospedale Gaslini di Genova per l'Epifania, nonostante l'emergenza sanitaria. I protagonisti sono stati il capitano Fabio Quagli ...AGGIORNAMENTO - Altri due ex fa gli auguri alla Lazio per il suo centoventunesimo compleanno. Si tratta di Keita Balde, attuale attaccante della Sampdoria, e l'ex difensore Sebastiano Siviglia ...