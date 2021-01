Nuovo giro di rumor per iPhone 13: design invariato ma aumenta lo spessore (Di sabato 9 gennaio 2021) Gli appassionati Apple e la stessa compagnia di Cupertino guardano già al futuro del settore mobile. Futuro che fa naturalmente rima con iPhone 13, prossima scontata evoluzione degli amati melafonini. Nonostante il 2020 sia stato segnato dal lancio di iPhone 12 e di tutte le sue varianti – vale a dire Mini, Pro e Pro Max -, il reparto di ricerca e sviluppo del colosso californiano non può adagiarsi sugli allori, e sta di conseguenza lavorando per progettare e assemblare il device successivo. Sono tante le indiscrezioni trapelate in rete su iPhone 13 nelle ultime settimane. E la giornata di oggi, 9 gennaio, non fa di certo eccezione, riferendo diverse e interessanti informazioni per gli smartphone in uscita nel corso del 2021. In particolare, pare che coni i nuovi melafonini Apple sia pronta ad optare per uno ... Leggi su optimagazine (Di sabato 9 gennaio 2021) Gli appassionati Apple e la stessa compagnia di Cupertino guardano già al futuro del settore mobile. Futuro che fa naturalmente rima con13, prossima scontata evoluzione degli amati melafonini. Nonostante il 2020 sia stato segnato dal lancio di12 e di tutte le sue varianti – vale a dire Mini, Pro e Pro Max -, il reparto di ricerca e sviluppo del colosso californiano non può adagiarsi sugli allori, e sta di conseguenza lavorando per progettare e assemblare il device successivo. Sono tante le indiscrezioni trapelate in rete su13 nelle ultime settimane. E la giornata di oggi, 9 gennaio, non fa di certo eccezione, riferendo diverse e interessanti informazioni per gli smartphone in uscita nel corso del 2021. In particolare, pare che coni i nuovi melafonini Apple sia pronta ad optare per uno ...

LucaBizzarri : Nel paese che vorrei se fai la festa quando non si può ti fanno la multa. Se fai la festa quando non si può e pubb… - zazoomblog : Nuovo giro di rumor per iPhone 13: design invariato ma aumenta lo spessore - #Nuovo #rumor #iPhone #design - P71Pirri : @Viola59459753 Si non é bello... Visto che non volevo comprare Piumino nuovo! Vado in giro ad OminoMischelen - MilanWorldForum : Milan: nuovo giro di tamponi. Le news -) - megaman16186786 : @MadameA02 ciao scusa ho dovuto aprire un nuovo profilo perchè mi avevi bloccato , puoi togliere il tweet ? perchè mi prendono in giro -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo giro Altro giro, altri tamponi: ora l’Old Wild West trema Il Messaggero Veneto Pitti uomo 2021: tornare a vestirsi! «Di felpe e sneaker ne abbiamo già troppe»

Brunello Cucinelli inaugura il Pitti digitale dal 12 in live streaming. A seguire, sarà la volta degli altri imprenditori del Made in Italy, Luigi Lardini e Claudio Marenzi di Herno ...

Quei friggi-hamburger invasati che fanno irruzione a Capitol Hill

B eh. Che questo nuovo anno non cominciasse proprio all’insegna di grandi entusiasmi — benché, poverino, lo avessimo sovraccaricato di aspettative perché ci ripagasse delle ...

Brunello Cucinelli inaugura il Pitti digitale dal 12 in live streaming. A seguire, sarà la volta degli altri imprenditori del Made in Italy, Luigi Lardini e Claudio Marenzi di Herno ...B eh. Che questo nuovo anno non cominciasse proprio all’insegna di grandi entusiasmi — benché, poverino, lo avessimo sovraccaricato di aspettative perché ci ripagasse delle ...