NBA, Jayson Tatum out per 10/14 giorni: dovrà rispettare il protocollo anti-Covid (Di sabato 9 gennaio 2021) I Boston Celtics perdono la loro punta di diamante in vista delle prossime partite. Jayson Tatum dovrà stare fuori dai parquet per 10/14 giorni a causa del protocollo anti-Covid: il classe 1998 è infatti entrato in contatto con persone contagiate dal coronavirus. Si allunga dunque la lista dei giocatori out per lo stesso motivo, contenente già tre giocatori (Robert Williams, Grant Williams e Tristan Thompson). I Celtics saranno impegnati contro i Miami Heat nella notte tra domenica e lunedì: si dovranno aggrappare inevitabilmente alle giocate di Jaylen Brown. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 gennaio 2021) I Boston Celtics perdono la loro punta di diamante in vista delle prossime partite.stare fuori dai parquet per 10/14a causa del: il classe 1998 è infatti entrato in contatto con persone contagiate dal coronavirus. Si allunga dunque la lista dei giocatori out per lo stesso motivo, contenente già tre giocatori (Robert Williams, Grant Williams e Tristan Thompson). I Celtics saranno impegnati contro i Miami Heat nella notte tra domenica e lunedì: si dovranno aggrappare inevitabilmente alle giocate di Jaylen Brown. SportFace.

