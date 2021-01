Multa per Can Yaman: l’attore turco ha violato le regole anti Covid (Di sabato 9 gennaio 2021) L'attore turco è stato Multato a Roma: è in Italia da giorni per girare uno spot pubblicitario con Claudia Gerini L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 9 gennaio 2021) L'attoreè statoto a Roma: è in Italia da giorni per girare uno spot pubblicitario con Claudia Gerini L'articolo proviene da Gossip e Tv.

LaStampa : Folla a Roma per Can Yaman, multa di 400 euro all’attore per violazione delle norme anti-Covid - LaStampa : Il capo della Polizia Gabrielli ha chiesto una relazione per una «immediata e dettagliata» ricostruzione di quanto… - lealidelsogno : RT @Fede_Dreamer_: Per questo dovrebbe essere nominato CAN AL TG, non per una multa del cazzo. Porca miseria! Stasera sono NERA. https://t.… - luciaactiss : ma invece “se mi fa pagare la multa la ammazzo”. era più preoccupato per una cazzo di multa che di una figlia appen… - SabriBernardi : RT @Fede_Dreamer_: Per questo dovrebbe essere nominato CAN AL TG, non per una multa del cazzo. Porca miseria! Stasera sono NERA. https://t.… -