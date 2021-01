Milik alla Juventus? La speranza dei bianconeri (Di sabato 9 gennaio 2021) Milik Juventus, Paratici incontra l’agente del polacco? Ecco la novità relativa all’attaccante in uscita dal Napoli Secondo alcune indiscrezioni riportate da SportMediaset, la prossima settimana l’agente di Arkadiusz Milik potrebbe incontrare la dirigenza della Juventus per discutere il futuro dell’attaccante polacco. Paratici, si legge, spera che l’attaccante resti al Napoli in modo da prelevarlo poi a parametro zero per la stagione 2021/22, viste le alte richieste di De Laurentiis per un giocatore a scadenza di contratto. Su di lui, c’è anche l’interesse di Marsiglia e Atletico Madrid. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 gennaio 2021), Paratici incontra l’agente del polacco? Ecco la novità relativa all’attaccante in uscita dal Napoli Secondo alcune indiscrezioni riportate da SportMediaset, la prossima settimana l’agente di Arkadiuszpotrebbe incontrare la dirigenza dellaper discutere il futuro dell’attaccante polacco. Paratici, si legge, spera che l’attaccante resti al Napoli in modo da prelevarlo poi a parametro zero per la stagione 2021/22, viste le alte richieste di De Laurentiis per un giocatore a scadenza di contratto. Su di lui, c’è anche l’interesse di Marsiglia e Atletico Madrid. Leggi su Calcionews24.com

