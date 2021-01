Libero: Asia Argento sognava una carriera da star e invece finirà spiaggiata all’Isola dei famosi (Di sabato 9 gennaio 2021) Libero definisce la carriera di Asia Argento “una breve storia triste“, passata da enfant prodige ad un letterale naufragio. Il riferimento è al fatto che l’attrice, figlia del regista Dario, sarà uno dei protagonisti del reality L’Isola dei famosi che andrà in onda su Canale 5 con un cachet tra i 150 e i 200 mila euro. Gianluca Veneziani ripercorre le varie fasi della sua carriera: dagli inizi promettenti con la vittoria del David di Donatello nel 1994 ai flop al botteghino da regista, dalle accuse di molestie a Weinstein a quelle ricevute per lo stesso motivo da Bennett. L’approdo a L’isola dei famosi sembra l’esito naturale di questo viaggio. Lì l’Argento, distesa sulla spiaggia, potrà davvero tornare a rivedere le stelle, pur non essendo più una ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 9 gennaio 2021)definisce ladi“una breve storia triste“, passata da enfant prodige ad un letterale naufragio. Il riferimento è al fatto che l’attrice, figlia del regista Dario, sarà uno dei protagonisti del reality L’Isola deiche andrà in onda su Canale 5 con un cachet tra i 150 e i 200 mila euro. Gianluca Veneziani ripercorre le varie fasi della sua: dagli inizi promettenti con la vittoria del David di Donatello nel 1994 ai flop al botteghino da regista, dalle accuse di molestie a Weinstein a quelle ricevute per lo stesso motivo da Bennett. L’approdo a L’isola deisembra l’esito naturale di questo viaggio. Lì l’, distesa sulla spiaggia, potrà davvero tornare a rivedere le stelle, pur non essendo più una ...

napolista : Libero: Asia Argento sognava una carriera da star e invece finirà spiaggiata all'Isola dei famosi L'attrice percepi… - lorenzogps : Io cho rimesso 200 miliardi in Sud America, ma tra 10 anni ho ferrovie, 50 miliardi in Africa ma sto a tratta il li… - ItalyBRI : L’#Europa si avvicina all’#Asia, dopo gli accordi di libero scambio siglati con il #Vietnam, in vigore dal 2020,… - vclaud4 : @Libero_official Vaccini al rallenty ...i 70 enni dicono in aprile ...ma con questo <andamento lento> se va bene s… -

Ultime Notizie dalla rete : Libero Asia RCEP, cos'è e che impatto avrà l'accordo di libero scambio in Asia Treccani Libero: Asia Argento sognava una carriera da star e invece finirà spiaggiata all’Isola dei famosi

Libero definisce la carriera di Asia Argento “una breve storia triste“, passata da enfant prodige ad un letterale naufragio. Il riferimento è al fatto che l’attrice, figlia del regista Dario, sarà uno ...

Amusement piegato dal Covid, rilancio parte dall'Asia

InterGame traccia un bilancio degli effetti della pandemia di Covid per il settore dell'intrattenimento, nel 2020 entrate giù fino all'80 percento, ma in Asia ci sono già i primi segnali di ripresa.

Libero definisce la carriera di Asia Argento “una breve storia triste“, passata da enfant prodige ad un letterale naufragio. Il riferimento è al fatto che l’attrice, figlia del regista Dario, sarà uno ...InterGame traccia un bilancio degli effetti della pandemia di Covid per il settore dell'intrattenimento, nel 2020 entrate giù fino all'80 percento, ma in Asia ci sono già i primi segnali di ripresa.