India | rogo in un ospedale | dieci neonati uccisi | sette in salvo

Dieci bambini sono morti nell’incendio scoppiato nel reparto di maternità di un ospedale dello stato indiano del Maharashtra. Messi in salvo altri 7 dei neonati che erano in quel momento nel nosocomio ...Una tragedia che non ha avuto dimensioni maggiori grazie all'intervento del personale del reparto che è riuscita a portare in salvo altri 7 neonati ...