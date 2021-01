Genoa-Bologna 0-0 | Cronaca Live | Tabellino | Ci prova subito Destro

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 5-1 Sassuolo Cagliari 1-4 Napoli Fiorentina 0-0 Bologna Genoa 1-1 Lazio Parma 0-3 Tori… - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 3-0 Parma Bologna 2-2 Udinese Crotone 1-3 Roma Lazio 2-1 Fiorentina Sampdoria 2-1 Inte… - sportli26181512 : LIVE Genoa-Bologna 0-0: Ballardini e Mihajlovic a caccia di punti salvezza: LIVE Genoa-Bologna 0-0: Ballardini e Mi… - Dani_P1899 : Primi 30 secondi di Genoa - Bologna manco all'oratorio Don Bosco di Buccinasco #genoabologna - Shiralta : ??#Comenzado?#Genoa - Bologna?? -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Bologna

Squadre che hanno effettuato il riscaldamento sul terreno di gara in una giornata alquanto fredda. Arbitrerà la sfida il signor Doveri di Roma 1 con il quale il Genoa ha un ...Prosegue la Serie A con gli incontri della diciassettesima giornata. Come di consueto Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini delle partite in programma, ...