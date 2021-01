GELO dell’Est in arrivo prossima settimana. Ultime meteo (Di sabato 9 gennaio 2021) L’inverno sta ormai facendo sul serio dallo scorso Natale, con temperature spesso sotto media. Le frequenti nevicate hanno ammantato Alpi e Appennino, giungendo a tratti fino a quote molto basse sull’Italia Centro-Settentrionale. Nonostante questa lunga fase fredda, il meglio del meteo invernale probabilmente dovremo ancora vederlo a partire da metà mese, quando addirittura potrebbe salire alla ribalta l’aria più rigida continentale che si sta accumulando sul serbatoio europeo orientale. Evoluzione meteo attorno a metà mese. Le anomalie termiche previste a 1500 metriPrima abbiamo però a che fare con una fase interlocutoria, nella quale l’Italia risulta contesa fra l’aria fredda artica, che domina ormai da un paio di settimane, e flussi ben più caldi africani che si affermeranno temporaneamente al Sud e su parte del Centro Italia. In questa fase di ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 9 gennaio 2021) L’inverno sta ormai facendo sul serio dallo scorso Natale, con temperature spesso sotto media. Le frequenti nevicate hanno ammantato Alpi e Appennino, giungendo a tratti fino a quote molto basse sull’Italia Centro-Settentrionale. Nonostante questa lunga fase fredda, il meglio delinvernale probabilmente dovremo ancora vederlo a partire da metà mese, quando addirittura potrebbe salire alla ribalta l’aria più rigida continentale che si sta accumulando sul serbatoio europeo orientale. Evoluzioneattorno a metà mese. Le anomalie termiche previste a 1500 metriPrima abbiamo però a che fare con una fase interlocutoria, nella quale l’Italia risulta contesa fra l’aria fredda artica, che domina ormai da un paio di settimane, e flussi ben più caldi africani che si affermeranno temporaneamente al Sud e su parte del Centro Italia. In questa fase di ...

