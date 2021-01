Gabriele Parpiglia smentisce l’ingresso di Mario Serpa al ‘Gf Vip 5’ e accenna a una possibile querela da parte di Tommaso Zorzi: arriva la piccatissima replica dell’ex corteggiatore (Di sabato 9 gennaio 2021) Sono stati molti gli argomenti che il giornalista Gabriele Parpiglia ha toccato nell’ultima puntata di Casa Chi: da Dayane Mello a Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. Ma, oltre a parlare di loro e delle dinamiche che si sono create nella Casa del Gf Vip, Parpiglia ha voluto chiarire una volta per tutte le voci che si erano susseguite nelle scorse settimane, ovvero il fatto che l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Mario Serpa – ex fidanzato di Claudio Sona – sarebbe entrato come concorrente nella Casa più spiata d’Italia. A tal proposito il giornalista ha in primis smentito categoricamente questa notizia, e poi ha rivelato che Mario avrebbe avuto anche una querelle con Tommaso Zorzi, attualmente recluso nella Casa: A dispetto di quello ... Leggi su isaechia (Di sabato 9 gennaio 2021) Sono stati molti gli argomenti che il giornalistaha toccato nell’ultima puntata di Casa Chi: da Dayane Mello a Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. Ma, oltre a parlare di loro e delle dinamiche che si sono create nella Casa del Gf Vip,ha voluto chiarire una volta per tutte le voci che si erano susseguite nelle scorse settimane, ovvero il fatto che l’exdi Uomini e Donne– ex fidanzato di Claudio Sona – sarebbe entrato come concorrente nella Casa più spiata d’Italia. A tal proposito il giornalista ha in primis smentito categoricamente questa notizia, e poi ha rivelato cheavrebbe avuto anche una querelle con, attualmente recluso nella Casa: A dispetto di quello ...

Irene00281164 : GABRIELE PARPIGLIA RIPOSTA LA STORIA DI DILETTA LEOTTA CHE INQUADRA ASSEMBRAMENTO CHA FANNO LE FAN DI CAN ,È LUI IN… - IsaeChia : #GabrieleParpiglia smentisce l’ingresso di #MarioSerpa al ‘#GfVip 5’ e accenna a una possibile querela da parte di… - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #GabrieleParpiglia fa una confessione choc su #DayaneMello e rivela un retroscena che riguarda… - pandators : @Parpiglia ciao Gabriele, hai visto le stories di Serpa? - namelessniic : Gabriele Parpiglia now DO YOUR JOB che dovevi già fare nel 2016 -