Crotone | Stroppa | “Voglio vedere veleno per non commettere errori Verona? Identità precisa Complimenti a Juric”

Conferenza stampa di vigilia per Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, in vista della sfida esterna contro il Verona. Il mister dei calabresi ha commentato il momento dei suoi e presentato il match valido per la 17^ giornata di Serie A.

"Mi auguro e spero che la mia squadra non ripeta errori, soprattutto quelli gratuiti. La squadra però c'è e anche le prestazioni", ha commentato Stroppa. "I gol presi con la Roma erano evitabili. Dobbiamo avere il veleno in corpo e il furore".

"I numeri del Crotone? Per invertire la rotta in trasferta serve tutto quello che ho detto."

