Cavese-Palermo, le ultime su formazioni e dove vederla (Di sabato 9 gennaio 2021) Alle ore 14.30 si gioca il primo match di questa 18a giornata di Serie C, girone C. Attualmente Cavese-Palermo significa l'ultima contro chi insegue i playoff, una big caduta contro chi sta crollando ora, ultima contro decima. Lo scenario è lo stadio comunale "Simonetta Lamberti", casa della Cavese. Il momento della Cavese Buio pesto a Cava de'Tirreni. Si avvicina il giro di boa e la Cavese si trova ultimissima, con soli 8 punti conquistati in 16 giornate. Piccoli segnali di ripresa nella fine del 2020 dove è riuscita a strappare ben 3 pareggi, a Teramo, Francavilla e Catania. Ancora troppo poco per una squadra che si dimostra limitata sia in fase offensiva che difensiva. Spesso la Cavese ha terminato il match col segno 0 nei gol fatti, ben 10 volte, e tenendo la ...

