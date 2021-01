Batman lavora in un sexy shop di Cagliari e appena può corre ad aiutare i bambini in ospedale (Di sabato 9 gennaio 2021) AGI - Tra il sexy shop e le corsie d'ospedale la 'doppia vita' di Batman a Cagliari dove un imprenditore, una volta chiuso il negozio di accessori erotici e biancheria intima osè, si impegna per rendere meno tristi le giornate dei bambini ricoverati. “Come l'eroe combatte il male a Gotham city, così loro devono lottare contro la malattia”, spiega all'AGI Salvatore Monni che almeno una volta al mese indossa il costume da uomo pipistrello per regalare un sogno ai piccoli in corsia. Cagliaritano, proprietario di un sexy shop e con un passato nel mondo del volontariato, il Batman sardo ha una storia che arriva da lontano. L'ispirazione da un imprenditore di Baltimora “Circa cinque anni fa - racconta Monni - ho letto della morte del Batman del Maryland: ... Leggi su agi (Di sabato 9 gennaio 2021) AGI - Tra ilshop e le corsie d'ospedale la 'doppia vita' didove un imprenditore, una volta chiuso il negozio di accessori erotici e biancheria intima osè, si impegna per rendere meno tristi le giornate deiricoverati. “Come l'eroe combatte il male a Gotham city, così loro devono lottare contro la malattia”, spiega all'AGI Salvatore Monni che almeno una volta al mese indossa il costume da uomo pipistrello per regalare un sogno ai piccoli in corsia.tano, proprietario di unshop e con un passato nel mondo del volontariato, ilsardo ha una storia che arriva da lontano. L'ispirazione da un imprenditore di Baltimora “Circa cinque anni fa - racconta Monni - ho letto della morte deldel Maryland: ...

