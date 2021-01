Anna Tatangelo: Gigi D’Alessio, la nuova vita e un amore indimenticabile (Di sabato 9 gennaio 2021) Anna Tatangelo compie 34 anni e si lascia alle spalle un periodo difficile, segnato dal lockdown e dall’addio a Gigi D’Alessio, grande amore della sua vita. Dopo la fine della relazione con il cantante, a cui è stata legata per quasi 15 anni, Anna ha dovuto ricostruire un’intera esistenza e l’ha fatto, con forza e coraggio, ripartendo da se stessa, dalla passione per la musica e dal legame con il figlio Andrea. La cantante non ha mai nascosto i momenti complicati che ha affrontato, ma oggi si dichiara finalmente serena, dopo essersi lasciata alle spalle una love story che, fra alti e bassi, l’ha segnata in modo indelebile. Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, la storia d’amore Classe 1987, ... Leggi su dilei (Di sabato 9 gennaio 2021)compie 34 anni e si lascia alle spalle un periodo difficile, segnato dal lockdown e dall’addio a, grandedella sua. Dopo la fine della relazione con il cantante, a cui è stata legata per quasi 15 anni,ha dovuto ricostruire un’intera esistenza e l’ha fatto, con forza e coraggio, ripartendo da se stessa, dalla passione per la musica e dal legame con il figlio Andrea. La cantante non ha mai nascosto i momenti complicati che ha affrontato, ma oggi si dichiara finalmente serena, dopo essersi lasciata alle spalle una love story che, fra alti e bassi, l’ha segnata in modo indelebile., la storia d’Classe 1987, ...

