Usa | Nancy Pelosi invoca il 25esimo emendamento | “Trump va rimosso | è pericoloso Non può più prendere alcuna decisione”

(Di venerdì 8 gennaio 2021) “È stata varcata una soglia di tale portata che non è più possibile permettere a questo presidente di. Quello che sappiamo è che deve essere contenuto“. Così, presidente della camera dei rappresentanti degli Stati Uniti d’America, all’indomani dell’irruzione dei fan del tycoon all’interno del Congresso. “, incitando alla sedizione come ha fatto ieri, deve esseredall’incarico – ha continuato – Anche se rimangono solo 13 giorni, ogni giorno può essere uno spettacolo dell’orrore per l’America”.ha chiesto poi l’intervento del vicepresidente, Mike Pence, sottolineando che la destituzione di“è urgente”, e cioè “un’emergenza della massima portata”, visto che è ...