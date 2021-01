Uomini e Donne | In Arrivo Edizione Vip in Prima Serata!

Leggi su uominiedonnenews

(Di venerdì 8 gennaio 2021): Canale 5 potrebbe presto trasmettere una nuovadel dating show, che vedrebbe come tronisti dei personaggi famosi già conosciuti al pubblico. Ecco le prime indiscrezioni. Tutti i reality show (e non solo) di Canale 5, hanno poi visto nascere un’speciale Vip, come per esempio il Grande Fratello ma anche Temptation Island. Questo non si è verificato soltanto per, ma secondo quanto era trapelato sarebbe allo studio degli autori una nuova versione del dating show da trasmettere inserata. Ecco i dettagli.: presto inserata una versione Vip! Dopo il grande successo del Grande Fratello Vip e di Temptation Island Vip, a quanto pare le intenzioni di ...