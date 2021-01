“Un bambino ha bisogno di un padre e una madre, per natura”: il discorso di Pierpaolo e Zelletta e la replica di Zenga (Di venerdì 8 gennaio 2021) Uno degli argomenti che tocca da vicino Andrea Zenga è il mancato rapporto con il padre Walter. Un tema delicato sul quale il ragazzo fa fatica ad aprirsi totalmente anche per rispetto al genitore ma che ieri è tornato nuovamente al centro della conversazione con Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli. I due Vipponi hanno tentato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 8 gennaio 2021) Uno degli argomenti che tocca da vicino Andreaè il mancato rapporto con ilWalter. Un tema delicato sul quale il ragazzo fa fatica ad aprirsi totalmente anche per rispetto al genitore ma che ieri è tornato nuovamente al centro della conversazione con AndreaPretelli. I due Vipponi hanno tentato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

bambinogesu : Benvenuta Chloe??! La bimba nata il 31 è stata operata il 1° gennaio per correggere il difetto nei polmoni. A 5 gio… - Patrizia0205196 : @Silay37838988 Io penso che un bambino abbia bisogno d’amore. Però ci sono stati degli studi, non so se veri, che i… - blogtivvu : “Un bambino ha bisogno di un padre e una madre, per natura”: il discorso di Pierpaolo e Zelletta e la replica di Ze… - carbsareforever : @biofresh_somma Stava semplicemente parlando del padre e del bisogno per il bambino di avere due figure genitoriali… - universoalice : ?? basta il sorriso di un bambino per spiegare che le uniche cose di cui hanno realmente bisogno sono l’amore e l’a… -