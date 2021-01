The Witcher: Henry Cavill aggiorna i fan sul suo infortunio (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nel corso delle riprese della seconda stagione di The Witcher, Henry Cavill ha subìto un infortunio; in un post su Instagram ha aggiornato i fan sul suo stato di salute. Poco prima di Natale Henry Cavill si è infortunato sul set di The Witcher 2, la seconda stagione della serie tv Netflix, subendo una lesione al tendine del ginocchio, ma sembra stia già recuperando le forze come spiega nell'ultimo post condiviso su Instagram. Proprio ieri, infatti, su Instagram la star dello show Netflix The Witcher ha aggiornato i suoi fan sul suo stato di salute, mostrando una foto in cui sta facendo jogging: "Siamo in lockdown qui nel Regno Unito, quindi sto approfittando del tempo concessoci per fare esercizio all'aperto dedicandolo ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 8 gennaio 2021) Nel corso delle riprese della seconda stagione di Theha subìto un; in un post su Instagram hato i fan sul suo stato di salute. Poco prima di Natalesi è infortunato sul set di The2, la seconda stagione della serie tv Netflix, subendo una lesione al tendine del ginocchio, ma sembra stia già recuperando le forze come spiega nell'ultimo post condiviso su Instagram. Proprio ieri, infatti, su Instagram la star dello show Netflix Thehato i suoi fan sul suo stato di salute, mostrando una foto in cui sta facendo jogging: "Siamo in lockdown qui nel Regno Unito, quindi sto approfittando del tempo concessoci per fare esercizio all'aperto dedicandolo ...

zazoomblog : The Witcher di Netflix: come sta Henry Cavill? Il Geralt televisivo parla del suo infortunio - #Witcher #Netflix:… - Eurogamer_it : Henry Cavill di #TheWitcher aggiorna i fan dopo l'incidente al ginocchio. - AnGeL3DaRk3 : RT @badtasteit: #TheWitcher, Henry Cavill aggiorna i fan sul suo infortunio alla gamba - badtasteit : #TheWitcher, Henry Cavill aggiorna i fan sul suo infortunio alla gamba - justaempathetic : @droidarys_ Ok due premesse: non ti conosco ancora benissimo e non so se conosci ma,,, mi dai un sacco di Yennefer… -