Strage di Viareggio, protesta alla stazione contro la sentenza (Di venerdì 8 gennaio 2021) Alcuni familiari delle vittime della Strage ferroviaria di Viareggio e altri cittadini si sono radunati spontaneamente stasera all'esterno della stazione ferroviaria, in piazza Dante, per protestare ... Leggi su lanazione (Di venerdì 8 gennaio 2021) Alcuni familiari delle vittime dellaferroviaria die altri cittadini si sono radunati spontaneamente stasera all'esterno dellaferroviaria, in piazza Dante, perre ...

