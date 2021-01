Stati Uniti | Trump ammette la sconfitta | “È tempo di raffreddare gli animi e riportare la calma”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 8 gennaio 2021) “Abbiamo appena vissuto un’intensa elezione e le le emozioni sono forti, ma èdiglila”. In un video postato su Twitter, Donaldha finalmente accettato laelettorale. “Dobbiamo andare avanti con gli affari in America, la mia campagna ha fortemente ricercato vie legali per contestare il risultato. Il mio unico obiettivo è stato assicurare la lealtà e ho combattuto per difendere la democrazia americana”. pic.twitter.com/csX07ZVWGe — Donald J.(@realDonald) January 8, 2021 “Ma ora il Congresso ha certificato l’esito delle elezioni – ha proseguito – Una nuova amministrazione sarà inaugurata il 20 gennaio. Mi impegnerò per assicurare una transizione ordinata e ...