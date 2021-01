"Si alla pena di morte". Via a pressing sui social (Di venerdì 8 gennaio 2021) Francesca Galici I dubbi notturni di Matteo Salvini sulla pena di morte in Italia, dopo il caso della donna mangiata dai maiali, raccolgono un elevato numero di consensi Una riflessione notturna di Matteo Salvini ha riaperto il grande dilemma etico sulla pena morte nel nostro Paese. "Io sono contro la pena di morte, ma devo dire che di fronte a certa infame violenza qualche dubbio mi viene", ha scritto il leader della Lega sui suoi profili social. Il riferimento è alla 44enne imprenditrice di Limbadi, un piccolo centro della provincia di Vibo Valentia, scomparsa misteriosamente il 6 maggio del 2016. Nelle scorse ore, un collaboratore di giustizia ne ha rivelato l'atroce fine. Sarebbe stata rapita e uccisa per non aver ceduto un terreno ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 8 gennaio 2021) Francesca Galici I dubbi notturni di Matteo Salvini sulladiin Italia, dopo il caso della donna mangiata dai maiali, raccolgono un elevato numero di consensi Una riflessione notturna di Matteo Salvini ha riaperto il grande dilemma etico sullanel nostro Paese. "Io sono contro ladi, ma devo dire che di fronte a certa infame violenza qualche dubbio mi viene", ha scritto il leader della Lega sui suoi profili. Il riferimento è44enne imprenditrice di Limbadi, un piccolo centro della provincia di Vibo Valentia, scomparsa misteriosamente il 6 maggio del 2016. Nelle scorse ore, un collaboratore di giustizia ne ha rivelato l'atroce fine. Sarebbe stata rapita e uccisa per non aver ceduto un terreno ...

I dubbi notturni di Matteo Salvini sulla pena di morte in Italia, dopo il caso della donna mangiata dai maiali, raccolgono un elevato numero di consensi.

I dubbi notturni di Matteo Salvini sulla pena di morte in Italia, dopo il caso della donna mangiata dai maiali, raccolgono un elevato numero di consensi.