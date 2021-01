Scuola, Giani: «Toscana con studenti in presenza, al 50%, dall’11 gennaio. Trasporti organizzati» (Di venerdì 8 gennaio 2021) Giani: «Abbiamo guidato il fronte delle Regioni che volevano il rientro degli studenti delle scuole superiori in presenza al 50% già il 7 gennaio. In Toscana ce lo saremmo potuti permettere per i dati pandemici migliori. Siamo rimasti sorpresi dal Consiglio dei ministri di 3 giorni fa che ha svincolato dal regime dei colori l'opportunità di rientro a Scuola. Adesso, se tutto è come previsto, abbiamo scelto di ripartire l'11 e ripartiremo» Leggi su firenzepost (Di venerdì 8 gennaio 2021): «Abbiamo guidato il fronte delle Regioni che volevano il rientro deglidelle scuole superiori inal 50% già il 7. Ince lo saremmo potuti permettere per i dati pandemici migliori. Siamo rimasti sorpresi dal Consiglio dei ministri di 3 giorni fa che ha svincolato dal regime dei colori l'opportunità di rientro a. Adesso, se tutto è come previsto, abbiamo scelto di ripartire l'11 e ripartiremo»

