Sanremo, per Ibrahimovic stesso cachet di Fiorello: ecco quanto guadagnerà a serata (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tra gli ospiti dell'edizione 2021 del Festival di Sanremo ci sarà anche Zlatan Ibrahimovic: l'attaccante del Milan, fortemente desiderato dal conduttore Amadeus, presenzierà ad almeno 4 delle 5 serate previste. Nel frattempo Tuttosport rende noto il suo cachet: "Zlatan Ibrahimovic vale Fiorello. Almeno per i vertici della Rai, sicuramente sulla cifra del suo cachet. Secondo indiscrezioni che arrivano da Viale Mazzini entrambi riceveranno un compenso da 50 mila euro a serata. Per un totale di 250 mila euro a testa per l'intera durata del Festival di Sanremo. Ibra però dovrà rinunciare quasi sicuramente a una serata della kermesse musicale e quindi accontentarsi, nel caso, di 200 mila euro". Golssip. Leggi su golssip (Di venerdì 8 gennaio 2021) Tra gli ospiti dell'edizione 2021 del Festival dici sarà anche Zlatan: l'attaccante del Milan, fortemente desiderato dal conduttore Amadeus, presenzierà ad almeno 4 delle 5 serate previste. Nel frattempo Tuttosport rende noto il suo: "Zlatanvale. Almeno per i vertici della Rai, sicuramente sulla cifra del suo. Secondo indiscrezioni che arrivano da Viale Mazzini entrambi riceveranno un compenso da 50 mila euro a. Per un totale di 250 mila euro a testa per l'intera durata del Festival di. Ibra però dovrà rinunciare quasi sicuramente a unadella kermesse musicale e quindi accontentarsi, nel caso, di 200 mila euro". Golssip.

Radio1Rai : ??Per '#Sanremo il sogno dei giovani', con @MarcellaSullo, c'è Luca Gaudiano. Sul palco del Teatro Ariston porterà i… - vuoiC0ndurreTu : RT @mollamj: e questi hanno pure il coraggio di allungare il programma per fare concorrenza a Sanremo #TZVIP - LaGazzettaWeb : Sanremo, la pugliese Alessandra Flora autrice per @malikayane - Sanremo_2021 : Signore??e signori??siamo pronti?? per presentarvi??il 2°#RadioDate ??del 2021?? Finalmente??,dopo qualche settimana???più… - ContropiedeA : Dopo la partita del 3 marzo, Ibra si allenerà lontano da Milano per un accordo contrattuale di cui il Milan era già… -