Roma, esami 'a pagamento': 'Dammi 2.000 euro e sarai promosso'. Nei guai un prof della Sapienza (Di venerdì 8 gennaio 2021) Per passare l'esame di 'Tecnica delle costruzioni' di Architettura alla Sapienza gli studenti avevano diverse opzioni: pagare 2000 euro, comprare una tesina da 400euro o fare ripetizioni private da 50 euro l'ora. Nessun universo parallelo, tutto imp Perché l'ex professore della facoltà di Architettura Antonio Patruno anziché insegnare faceva lo strozzino. E' arrivata la condanna che gli graverà 10 anni di reclusione, stabilita dai giudici della II sezione penale del tribunale. Il prof Patruno è stato condannato per una ventina di episodi tutti estremamente simili: aventi come termine comune il pagamento per il superamento dell'esame.

