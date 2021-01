Remothered | in arrivo la prima graphic novel basata sulla serie

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 8 gennaio 2021): Tormented Fathers e: Broken Porcelain, primi due titoli della saga Stormind Games, potrebbero avervi lasciato con qualche quesito in sospeso riguardo l'intricata trama e i complessi personaggi di questo universo narrativo. In vostro soccorso arriva, dopo giusto qualche mese dall'uscita di Broken Porcelain,: A lamb to the slaughter - Book 1,della saga, destinata a gettar luce su piccoli e grandi eventi solamente accennati nei due giochi usciti in precedenza. Il fumetto, insolo in versione digitale (almeno per il momento) su Steam e GOG a partire dal 29 gennaio, è ambientato due anni dopo la misteriosa scomparsa di Celeste, l'unica figlia di Richard e Arianna Felton. Leggi altro...