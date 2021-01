Recovery: riunione maggioranza in corso, Conte e Gualtieri illustrano linee (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) - E' in corso da poco più di mezz'ora la riunione di maggioranza sul Recovery Fund. Il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri stanno tracciando le linee del nuovo piano 'rivisitato', illustrando le diverse mission e le risorse destinate alle diverse voci di spesa. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) - E' inda poco più di mezz'ora ladisulFund. Il premier Giuseppee il ministro dell'Economia Robertostanno tracciando ledel nuovo piano 'rivisitato', illustrando le diverse mission e le risorse destinate alle diverse voci di spesa.

