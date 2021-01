Recovery: a riunione con Conte per M5S Bonafede, Patuanelli, Castelli e Agea (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) – La delegazione del Movimento 5 Stelle che parteciperà al vertice di maggioranza a Palazzo Chigi sul Recovery plan sarà composta dal capo delegazione Alfonso Bonafede, dal ministro allo Sviluppo economico Stefano Patuanelli, dal viceministro all’Economia Laura Castelli e dal sottosegretario agli Affari europei Laura Agea. Lo rendono noto fonti M5S. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) – La delegazione del Movimento 5 Stelle che parteciperà al vertice di maggioranza a Palazzo Chigi sulplan sarà composta dal capo delegazione Alfonso, dal ministro allo Sviluppo economico Stefano, dal viceministro all’Economia Laurae dal sottosegretario agli Affari europei Laura. Lo rendono noto fonti M5S. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Open_gol : Uno strappo di Italia viva potrebbe spalancare le porte alla crisi - NGeniali : Renzi entra alla riunione dei partiti della maggioranza per discutere del Recovery e del MES… - TV7Benevento : Recovery: a riunione con Conte per M5S Bonafede, Patuanelli, Castelli e Agea... - Massimi47715989 : Recovery plan. La riunione è stata allargata anche a due delegati per ognuno dei partiti di maggioranza. Lo si appr… - ImpieriFilippo : RT @_DAGOSPIA_: RECOVERY CONTE! - PRENDETE I POP CORN: È STATA CONVOCATA PER STASERA ALLE 18 LA RIUNIONE CON... -