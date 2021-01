Napoli | voragine all’Ospedale del Mare | auto inghiottite nel parcheggio | sgomberato il Covid Residence

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Attimi di terrore eal mattino dell’8 gennaio. Unaspaventosa si è aperta all’improvviso neldell’ospedale del, nella periferia est del capoluogo campano. Il suolo ha ceduto in blocco, preceduto da quella che è apparsa a chi l’ha udita una vera e proprie esplosione, un forte boato. Lache si è aperta nell’asfalto è profonda una ventina di metri e ampia circa 2000 metri quadrati. Il fatto è accaduto all’alba di oggi 8 gennaio. Fortunatamente non ci sarebbero persone coinvolte nell’accaduto. Tuttavia alcunepresenti sono finite dentro la. Alle prime luci del giorno Non erano ancora le 7 del mattino quando, fra le 6:30 e le 6:45, è stato avvertito all’interno dell’areavisitatori ...

emergenzavvf : ?? #Napoli, prosegue l’intervento dei #vigilidelfuoco nel parcheggio dell'Ospedale del Mare per escludere la presenz… - repubblica : Napoli, enorme voragine all'Ospedale del mare: terrore a Ponticelli [di Alessio Gemma] [aggiornamento delle 08:39] - MediasetTgcom24 : Napoli, esplosione all'ospedale del Mare: un cratere di 2mila metri quadri. Guarda le foto #Napoli #esplosione… - raffo1900 : RT @perchetendenza: 'Ospedale del Mare': Perché intorno alle 4:30 del mattino si è verificata un'esplosione che ha aperto una grande voragi… - StraNotizie : Voragine Napoli, il geologo: 'Area era attenzionata' -

Sopralluogo del presidente della Campania, Vincenzo De Luca, all'Ospedale del Mare dove si è aperta una enorme voragine in un parcheggio. "Ringraziando il cielo non ha portato danni né dal punto di vi ...a Napoli, per una voragine che ha interessato un’area di circa 500 metri quadrati. Diverse auto in sosta sono precipitate all’interno. Sono in corso verifiche per escludere la presenza di persone ...