Napoli, la sfuriata Gattuso contro la squadra: i dettagli (Di venerdì 8 gennaio 2021) Gennaro Gattuso non ha ancora digerito la sconfitta contro lo Spezia e la reazione con i suoi giocatori è stata infuocata Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso avrebbe reagito furiosamente alla sconfitta patita contro lo Spezia. L’allenatore avrebbe urlato in direzione dei giocatori accusandoli di non avere attributi, un’ondata di rabbia accompagnata da pugni al muro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Gennaronon ha ancora digerito la sconfittalo Spezia e la reazione con i suoi giocatori è stata infuocata Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport, il tecnico delGennaroavrebbe reagito furiosamente alla sconfitta patitalo Spezia. L’allenatore avrebbe urlato in direzione dei giocatori accusandoli di non avere attributi, un’ondata di rabbia accompagnata da pugni al muro. Leggi su Calcionews24.com

Salvato95551627 : RT @napolimagazine: RASSEGNA - Corriere dello Sport: 'La sfuriata di Gattuso', Tuttosport: 'Napoli, no malafede', Gazzetta: 'Il caso Milik'… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: RASSEGNA - Corriere dello Sport: 'La sfuriata di Gattuso', Tuttosport: 'Napoli, no malafede', Gazzetta: 'Il caso Milik'… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: RASSEGNA - Corriere dello Sport: 'La sfuriata di Gattuso', Tuttosport: 'Napoli, no malafede', Gazzetta: 'Il caso Milik'… - susydigennaro : RT @napolimagazine: RASSEGNA - Corriere dello Sport: 'La sfuriata di Gattuso', Tuttosport: 'Napoli, no malafede', Gazzetta: 'Il caso Milik'… - napolimagazine : RASSEGNA - Corriere dello Sport: 'La sfuriata di Gattuso', Tuttosport: 'Napoli, no malafede', Gazzetta: 'Il caso Mi… -