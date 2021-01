Mercato Inter: il triangolo che fa felici tutti quanti (Di venerdì 8 gennaio 2021) Secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe un possibile triangolo di Mercato che farebbe contente tutte le parti in causa, ovvero l'Inter di Antonio Conte, il Tottenham di José Mourinho e il nuovo ... Leggi su sport.virgilio (Di venerdì 8 gennaio 2021) Secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe un possibilediche farebbe contente tutte le parti in causa, ovvero l'di Antonio Conte, il Tottenham di José Mourinho e il nuovo ...

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Inter, nessuna offerta ufficiale per Eriksen Ajax e Wolves parlano con l'entourage del danese… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Inter, contatti con gli agenti di Eder Possibile il ritorno dallo Jiangsu #SkyCalciomercato… - capuanogio : L'#Inter ha un potenziale enorme e con una sola manifestazione in testa è per distacco la favorita per lo scudetto.… - internewsit : Eriksen, entrate in stand-by. Ritorno al Tottenham e triangolo di mercato? - - interserpente : RT @deliux9: Ho letto tutti i vostri commenti per il post #Handanovic considerando le attuali restrizioni di mercato. Di seguito i 4 nomi… -