Matteo Berrettini, ottavi ATP 250 Antalya: prossimo avversario, data, programma, orario, tv (Di venerdì 8 gennaio 2021) Matteo Berrettini ha travolto il turco Kirkin per 6-0, 6-4 nel primo turno del torneo ATP 250 di Antalya. Ottimo esordio stagionale per il romano, bravo a superare il padrone di casa senza particolari problemi e a staccare il biglietto per il secondo turno della competizione in terra anatolica, dove incrocerà il bulgaro Dimitar Kuzmanov, capace di averer la meglio sul serbo Laslo Djere (6-1, 3-2 e ritiro). L’azzurro partirà con i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare un avversario particolarmente ostico, in grado di impensierire chiunque. In palio la qualificazione ai quarti di finale contro il vincente di Bublik-Lamasine. Matteo Berrettini tornerà in campo o sabato 9 gennaio o domenica 10 gennaio. Di seguito il calendario completo, il programma ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021)ha travolto il turco Kirkin per 6-0, 6-4 nel primo turno del torneo ATP 250 di. Ottimo esordio stagionale per il romano, bravo a superare il padrone di casa senza particolari problemi e a staccare il biglietto per il secondo turno della competizione in terra anatolica, dove incrocerà il bulgaro Dimitar Kuzmanov, capace di averer la meglio sul serbo Laslo Djere (6-1, 3-2 e ritiro). L’azzurro partirà con i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare unparticolarmente ostico, in grado di impensierire chiunque. In palio la qualificazione ai quarti di finale contro il vincente di Bublik-Lamasine.tornerà in campo o sabato 9 gennaio o domenica 10 gennaio. Di seguito il calendario completo, il...

Berrettini-Kuzmanov in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Antalya 2021

Matteo Berrettini è opposto Dimitar Kuzmanov al secondo turno dell’Atp di Antalya 2021. Il romano ha esordito nel migliore dei modi nel torneo turco, battendo in due rapidi par ...

