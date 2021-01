LIVE Sci alpino, Seconda Prova St. Anton in DIRETTA: Ledecka la più veloce! Bene le azzurre: Bassino 3a, Goggia 4a, Marsaglia 10a (Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE DI ADELBODEN ALLE 10.15 E 13.15 I PETTORALI DI PARTENZA DELLA Seconda Prova DI SANKT Anton 12.34 La DIRETTA LIVE si chiude qui, ma rimarremo pronti per aggiornamenti delle ultime atlete. Manca ancora Roberta Melesi con il numero 50. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata. 12.33 Dopo le prime 30 c’è sempre Ester Ledecka in vetta con 4 centesimi su Lie, 14 su Bassino e 16 su Goggia. Quinta Ortlieb a 24 assieme a Stuhec, settima Venier a 42, ottava Haaser a 57. Decima Marsaglia a 65, 13a Brignone a 72. 12.31 La nostra Laura Pirovano completa la sua discesa con il 21° tempo a ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE DI ADELBODEN ALLE 10.15 E 13.15 I PETTORALI DI PARTENZA DELLADI SANKT12.34 Lasi chiude qui, ma rimarremo pronti per aggiornamenti delle ultime atlete. Manca ancora Roberta Melesi con il numero 50. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata. 12.33 Dopo le prime 30 c’è sempre Esterin vetta con 4 centesimi su Lie, 14 sue 16 su. Quinta Ortlieb a 24 assieme a Stuhec, settima Venier a 42, ottava Haaser a 57. Decimaa 65, 13a Brignone a 72. 12.31 La nostra Laura Pirovano completa la sua discesa con il 21° tempo a ...

OA_Sport : LIVE Sci alpino, Seconda Prova St. Anton in DIRETTA: le azzurre cercano il giusto feeling in vista della discesa - Matt_Orlandi : LIVE scritta su @_SuperNews_ dello slalom gigante #Adelboden #scialpinomaschile - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden in DIRETTA: Pinturault per l'allungo, l'Italia si aggrappa a De Aliprandini - maxblardone : RT @MeynetMonica: @maxblardone @adelboden19 @RaiSport Ho tenuto per anni, all’università, una foto dello slalom di #Adelboden sul frigo...… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Seconda Prova St. Anton in DIRETTA: Goggia Bassino e Brignone studiano i passaggi cruciali -… -