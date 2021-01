LIVE Berrettini-Kirkin 3-0 | ATP Antalya in DIRETTA | due break di vantaggio per l’italiano

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Dritto largo di. 3-0: sbaglia il recupero in corsa, fino a questo momento ci sono varie categorie di differenza e si vedono tutte., PALLA: punto quasi fotocopia del precedente, con tre accelerazioni di dritto, seguite però dalla palla corta di rovescio e dal passante lungolinea sempre di rovescio vincente. 40-40 Prova a difendersidalle cannonate di, ma alla prima variazione di rovescio è quello slice del turco a uscire in lunghezza. 40-30 Bella risposta vincente dicon il dritto! 40-15 Dritto in corsa diche finisce in ...