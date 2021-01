Leonardo Sciascia | Scrittore Alieno | il documentario stasera su Sky

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Ilnarrato da Gioele Dix, scritto da Marco Ciriello e diretto da Simona Risi è un omaggio all'intellettuale siciliano a cento anni dalla nascita. Ildal titolova in onda in prima visionesu Sky Arte alle 21.15 (canali 120 e 400 di Sky) e porta in primo pianoe il suo esserealle logiche italiche, il suo essere una anomalia. Ci sono voci, nella storia italiana, che il tempo non spegne. A distanza di cento anni dalla nascita di, lo spessore dellodi Racalmuto sembra piuttosto crescere, per la sua visione lucida della realtà e per la limpidezza morale ...