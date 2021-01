La vigilia di Benevento-Atalanta (Di venerdì 8 gennaio 2021) Filippo Inzaghi e Gian Piero Gasperini hanno parlato ai microfoni al. La gara apre la diciassettesima giornata di Serie A e si giocherà alle ore 15.00 di sabato 9 gennaio presso lo stadio comunale Ciro Vigorito. Cosa avrà detto Filippo Inzaghi? Al tecnico è stato chiesto di ricordare il suo periodo all’Atalanta, dove tra l’altro siglò anche il suo record di gol con Mondonico allenatore. Inzaghi ne ha parlato come un ricordo bellissimo, dove aveva anche vinto la classifica dei marcatori a 23 anni. Riguardo alle assenze ha risposto ciò: “Sicuramente saremo in undici. La squadra è stata fantastica, non ci ha mai fatto sentire le defezioni. Peccato, volevo giocarmi questa partita contro una squadra fantastica al completo. Nonostante questo, abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela con tutti e venderemo cara la pelle. Mi auguro che il Benevento si ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 8 gennaio 2021) Filippo Inzaghi e Gian Piero Gasperini hanno parlato ai microfoni al. La gara apre la diciassettesima giornata di Serie A e si giocherà alle ore 15.00 di sabato 9 gennaio presso lo stadio comunale Ciro Vigorito. Cosa avrà detto Filippo Inzaghi? Al tecnico è stato chiesto di ricordare il suo periodo all’, dove tra l’altro siglò anche il suo record di gol con Mondonico allenatore. Inzaghi ne ha parlato come un ricordo bellissimo, dove aveva anche vinto la classifica dei marcatori a 23 anni. Riguardo alle assenze ha risposto ciò: “Sicuramente saremo in undici. La squadra è stata fantastica, non ci ha mai fatto sentire le defezioni. Peccato, volevo giocarmi questa partita contro una squadra fantastica al completo. Nonostante questo, abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela con tutti e venderemo cara la pelle. Mi auguro che ilsi ...

acmilan : ??? The highlights of Coach Pioli's press conference ahead of #BeneventoMilan ??? Il meglio del Mister alla vigilia… - 11contro11 : #Benevento-#Atalanta, la conferenza di Gasperini alla vigilia #SerieA #11contro11 - Dalla_SerieA : Atalanta, Gasperini: 'Muriel in dubbio per il Benevento' - - sportli26181512 : Gasperini: 'Apprensione per Muriel, è in dubbio. Ilicic si è arrabbiato...': Gasperini: 'Apprensione per Muriel, è… - Daniele20052013 : Atalanta, Gasperini: «Muriel è in dubbio. Campionato a eliminazione» -