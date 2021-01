“La riapertura delle scuole di ogni ordine e grado può provocare un’onda epidemica non contenibile”: lo studio (Di venerdì 8 gennaio 2021) La riapertura di tutte le scuole di ogni ordine e grado rischia di provocare un’onda epidemica di Covid “non contenibile”. Più in generale, allentare le restrizioni anti-contagio quando l’incidenza delle infezioni da Sars-CoV-2 è ancora alta “può portare ad un rapido nuovo picco dei casi, e quindi dei ricoveri, anche se l’Rt è inferiore ad 1”. Lo afferma uno studio basato sui dati della cosiddetta prima ondata della pandemia, condotto dai ricercatori di Fondazione Bruno Kessler (Fbk), Istituto Superiore di Sanità (Iss) e Inail (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro). L’indagine è stata pubblicata oggi, venerdì 8 gennaio 2021, sulla rivista Proceedings of the National Academy of Science ... Leggi su tpi (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ladi tutte ledirischia didi Covid “non”. Più in generale, allentare le restrizioni anti-contagio quando l’incidenzainfezioni da Sars-CoV-2 è ancora alta “può portare ad un rapido nuovo picco dei casi, e quindi dei ricoveri, anche se l’Rt è inferiore ad 1”. Lo afferma unobasato sui dati della cosiddetta prima ondata della pandemia, condotto dai ricercatori di Fondazione Bruno Kessler (Fbk), Istituto Superiore di Sanità (Iss) e Inail (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro). L’indagine è stata pubblicata oggi, venerdì 8 gennaio 2021, sulla rivista Proceedings of the National Academy of Science ...

