Juventus-Sassuolo, precedenti ed ex della sfida (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il tour de force della Juventus continua: dopo il Milan , ecco il Sassuolo , che da rivelazione iniziale sta lentamente acquisendo lo status di certezza. Domenica sera i bianconeri non possono ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il tour de forcecontinua: dopo il Milan , ecco il, che da rivelazione iniziale sta lentamente acquisendo lo status di certezza. Domenica sera i bianconeri non possono ...

romeoagresti : #Morata salterà la sfida con il #Sassuolo: possibile spezzone in Coppa Italia, per poi essere pronto per l’Inter ????… - juventusfc : Come gioca il Sassuolo? Focus qui ?? - Eurosport_IT : ?Lecce ?Roma ??SPAL ?Lazio ?Juve ??Napoli ?Parma ?Bologna ?Sassuolo ?Atalanta ?Samp ?Cagliari ?Bologna ?Crotone ?Sp… - CRAPiemonteVA : L'assistente Fabio Schirru di #Nichelino scelto per Hellas Verona - Crotone, Matteo Gariglio di #Pinerolo sarà… - morenoAlmare : RT @GoalItalia: Berardi dovrà osservare due o tre settimane di stop per un problema al flessore: salterà Juventus-Sassuolo ? -