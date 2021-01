Investita da un pirata, muore sul colpo: aveva 38 anni, lascia due bimbi (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ancora una tragedia in questo inizio 2021 con la scomparsa di una giovane donna di appena 38 anni, Anna Fogliamanzillo: cos’è successo? Un’altra brutta notizia arrivata in questi primi giorni del 2021. Una donna di appena 38 anni, Anna Fogliamanzillo, è stata Investita da un’auto dopo che era uscita per una pedalata in compagnia in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ancora una tragedia in questo inizio 2021 con la scomparsa di una giovane donna di appena 38, Anna Fogliamanzillo: cos’è successo? Un’altra brutta notizia arrivata in questi primi giorni del 2021. Una donna di appena 38, Anna Fogliamanzillo, è statada un’auto dopo che era uscita per una pedalata in compagnia in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Lampedusa, sindacalista morte in incidente stradale: accusa chiede 5 anni di reclusione per automobilista

Il Pubblico ministero ha chiesto 5 anni di reclusione per Andrea Saverio Sola, 24 anni, di Lampedusa, accusato di omicidio stradale, per la morte di Fulvia Morando, la quarantanovenne di Pinerolo, in ...

