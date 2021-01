Immunologa Viola: “Mi scrivono centinaia di medici, hanno dubbi sui vaccini” (Di sabato 9 gennaio 2021) “Da dicembre, quando è partita la vaccinazione anti-Covid, sto ricevendo centinaia di mail e sono tutte di medici. Mi scrivono per i loro dubbi sui vaccini e che non sono certi di vaccinarsi, mi fanno domande a proposito di loro dubbi e su come rapportarsi con i pazienti. I quesiti più frequenti sono due: gli effetti collaterali e quali categorie bisogna include ed escludere”. Queste le dichiarazioni della nota Immunologa dell’Università di Padova Antonella Viola nel corso di un webinar in cui è intervenuta ancora una volta per istillare alcuni dubbi circa l’efficacia del vaccino: “Sono persone che si sono lette i trial clinici della Pfizer e argomentano molto bene ma hanno bisogno di risposte chiare perché sono quelli ... Leggi su sportface (Di sabato 9 gennaio 2021) “Da dicembre, quando è partita la vaccinazione anti-Covid, sto ricevendodi mail e sono tutte di. Miper i lorosuie che non sono certi di vaccinarsi, mi fanno domande a proposito di loroe su come rapportarsi con i pazienti. I quesiti più frequenti sono due: gli effetti collaterali e quali categorie bisogna include ed escludere”. Queste le dichiarazioni della notadell’Università di Padova Antonellanel corso di un webinar in cui è intervenuta ancora una volta per istillare alcunicirca l’efficacia del vaccino: “Sono persone che si sono lette i trial clinici della Pfizer e argomentano molto bene mabisogno di risposte chiare perché sono quelli ...

repubblica : L'immunologa Viola: 'Immunità di gregge in estate? E' impossibile' - Yemegiac : Altra ottima figura di #Arcuri Smentito ancora una volta Coronavirus, l'immunologa Viola: ''Immunità di gregge? Imp… - bbribri75 : L'immunologa Antonella Viola, ospite di Lilli Gruber, durante la puntata di Otto e mezzo: 'Arcuri dice che si raggi… - Italia_Notizie : L'immunologa Viola: 'Immunità di gregge in estate? E' impossibile' - sergionacional : RT @repubblica: L'immunologa Viola: 'Immunità di gregge in estate? E' impossibile' -

Ultime Notizie dalla rete : Immunologa Viola Immunologa Viola: "Mi scrivono centinaia di medici, hanno dubbi sui vaccini" Sportface.it Professoressa Viola, mi scrivono centinaia di medici con dubbi su vaccino anti covid

Professoressa Viola, centinaia di medici, dubbi su vaccino anti covid I quesiti sono due: effetti collaterali e quali categorie sì e quali no ...

Immunologa Viola: “Mi scrivono centinaia di medici, hanno dubbi sui vaccini”

“Da dicembre, quando è partita la vaccinazione anti-Covid, sto ricevendo centinaia di mail e sono tutte di medici. Mi scrivono per i loro dubbi sui vaccini e che non sono certi di vaccinarsi, mi fanno ...

Professoressa Viola, centinaia di medici, dubbi su vaccino anti covid I quesiti sono due: effetti collaterali e quali categorie sì e quali no ...“Da dicembre, quando è partita la vaccinazione anti-Covid, sto ricevendo centinaia di mail e sono tutte di medici. Mi scrivono per i loro dubbi sui vaccini e che non sono certi di vaccinarsi, mi fanno ...