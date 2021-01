Gasperini tra Benevento e mercato: “Atalanta, ora chiedo solo continuità” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Romero rientra dalla squalifica, Muriel in dubbio, “viene a Benevento ma ha un problema muscolare che si sta trascinando”, precisa Gian Piero Gasperini nella consueta conferenza stampa pre-partita. E quindi si fa anche un po’ di chiarezza sul mercato e le tante voci su Lammers, che però può servire e non ha senso che venga ceduto. Gasperini spiega: “Giocando ogni tre giorni i giocatori si possono inserire, ho detto che il turnover preferisco farlo con le cinque sostituzioni e col Parma mi interessava vedere Caldara, o capire a che punto è l’inserimento di Miranchuk. A gennaio ci sono tante partite ed è meglio aspettare prima di cedere, se poi capita un infortunio? Per ora solo sugli esterni possiamo togliere qualcuno e poi andiamo avanti così. Aspettiamo Pasalic che lunedì dovrebbe tornare col gruppo, ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 8 gennaio 2021) Romero rientra dalla squalifica, Muriel in dubbio, “viene ama ha un problema muscolare che si sta trascinando”, precisa Gian Pieronella consueta conferenza stampa pre-partita. E quindi si fa anche un po’ di chiarezza sule le tante voci su Lammers, che però può servire e non ha senso che venga ceduto.spiega: “Giocando ogni tre giorni i giocatori si possono inserire, ho detto che il turnover preferisco farlo con le cinque sostituzioni e col Parma mi interessava vedere Caldara, o capire a che punto è l’inserimento di Miranchuk. A gennaio ci sono tante partite ed è meglio aspettare prima di cedere, se poi capita un infortunio? Per orasugli esterni possiamo togliere qualcuno e poi andiamo avanti così. Aspettiamo Pasalic che lunedì dovrebbe tornare col gruppo, ...

