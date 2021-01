Fratelli Caputo, l’ultima puntata (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’8 gennaio 2021, alle 21:20, va in onda la quarta ed ultima puntata di Fratelli Caputo, la fiction di Canale 5 con Nino Frassica e Cesare Bocci nei panni di Nino ed Alberto Caputo, due fratellastri molto differenti l’uno dall’altro che si ritrovano a dover lavorare insieme nel piccolo Comune di Roccatella, in Sicilia. Il cast della serie, oltre ai due attori sopra citati, include anche Sara D’Amario (Patrizia), Aurora Quattrocchi (Agata), Andrea Vitalba (Carmela), Giancarlo Commare (Simone) e Mimmo Mancini (Valenti). La regia è di Alessio Inturri. Fratelli Caputo, ultima puntata Alberto, già sufficientemente tormentato dalle beghe in comune, scopre, insieme a Patrizia, il segreto del figlio Andrea (Riccardo de Rinaldis): pur studiando Economia, il ragazzo sogna di ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’8 gennaio 2021, alle 21:20, va in onda la quarta ed ultimadi, la fiction di Canale 5 con Nino Frassica e Cesare Bocci nei panni di Nino ed Alberto, due fratellastri molto differenti l’uno dall’altro che si ritrovano a dover lavorare insieme nel piccolo Comune di Roccatella, in Sicilia. Il cast della serie, oltre ai due attori sopra citati, include anche Sara D’Amario (Patrizia), Aurora Quattrocchi (Agata), Andrea Vitalba (Carmela), Giancarlo Commare (Simone) e Mimmo Mancini (Valenti). La regia è di Alessio Inturri., ultimaAlberto, già sufficientemente tormentato dalle beghe in comune, scopre, insieme a Patrizia, il segreto del figlio Andrea (Riccardo de Rinaldis): pur studiando Economia, il ragazzo sogna di ...

