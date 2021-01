Ex presidente Fifa Blatter ricoverato in ospedale: le sue condizioni (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’ex presidente della Fifa Sepp Blatter è stato ricoverato in ospedale. La figlia ha parlato ai media delle sue condizioni. Sepp Blatter è stato ricoverato in ospedale, anche le prime notizie dico che l’ex presidente della Fifa non sarebbe in pericolo di vita. L’indiscrezione oltretutto arriverebbe dalla figlia, che è stata contattata dai giornalisti per L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) L’exdellaSeppè statoin. La figlia ha parlato ai media delle sue. Seppè statoin, anche le prime notizie dico che l’exdellanon sarebbe in pericolo di vita. L’indiscrezione oltretutto arriverebbe dalla figlia, che è stata contattata dai giornalisti per L'articolo proviene da Inews.it.

