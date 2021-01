Crisi di governo, Zingaretti: “Se cade Conte, voto”. Ma non ci crede nessuno (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen – Mentre si avvicina la Crisi di governo, Zingaretti blinda Conte e agita lo spauracchio del voto anticipato. A poche ore dal vertice di maggioranza a Palazzo Chigi sul Recovery plan si restringono sempre più le possibilità di salvare il Conte bis. Infatti Renzi non sembra voler mollare di un millimetro nel suo braccio di ferro con il premier. Una cosa è certa: pure se il segretario del Pd parla di urne, nessuno tra i giallofucsia vuole veramente tornare al voto. Italia Viva vuole il Mes e che Conte molli la delega ai Servizi Queste le posizioni. Italia viva tiene il punto: serve il Mes e Conte deve mollare la delega sui Servizi. A ribadire l’ultimatum è la capo delegazione Teresa Bellanova, che dice: “Il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen – Mentre si avvicina ladiblindae agita lo spauracchio delanticipato. A poche ore dal vertice di maggioranza a Palazzo Chigi sul Recovery plan si restringono sempre più le possibilità di salvare ilbis. Infatti Renzi non sembra voler mollare di un millimetro nel suo braccio di ferro con il premier. Una cosa è certa: pure se il segretario del Pd parla di urne,tra i giallofucsia vuole veramente tornare al. Italia Viva vuole il Mes e chemolli la delega ai Servizi Queste le posizioni. Italia viva tiene il punto: serve il Mes edeve mollare la delega sui Servizi. A ribadire l’ultimatum è la capo delegazione Teresa Bellanova, che dice: “Il ...

