Covid, l'epidemia peggiora e servono misure più drastiche. L'Iss: l'indice Rt sale a 1.03

l'indice Rt del Covid in Italia torna sopra l'1 e sale a 1.03. l'epidemia di coronavirus peggiora e servono misure più severe per evitare un rapido aumento dei casi. È il quadro delineato dalla bozza del monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero Salute, relativo al periodo 28 dicembre 2020-3 gennaio 2021, sull'emergenza Covid-19.

Covid, il documento dell'Istituto superiore di sanità

Nel periodo dal 15 al 28 dicembre 2020 "l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1.03 in aumento da quattro settimane e per la prima volta, dopo sei settimane, sopra uno". Nel documento "si osserva un peggioramento generale della situazione epidemiologica nel Paese.

