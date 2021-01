Coronavirus, ultime news. Bozza Iss: "Indice Rt sopra 1 dopo 6 settimane". DIRETTA (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il rapporto in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità mette in guardia dall'allentamento delle misure. Annuncio della presidente dalla Commissione Ue: per Europa altre 300 milioni di dosi di vaccino. Stasera nuova riunione di Conte con i capi delegazione di maggioranza sul Recovery plan. Il tasso di positività in Italia risale al 14,8%. Nove le regioni con terapie intensive oltre la soglia di allerta Leggi su tg24.sky (Di venerdì 8 gennaio 2021) Il rapporto in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità mette in guardia dall'allentamento delle misure. Annuncio della presidente dalla Commissione Ue: per Europa altre 300 milioni di dosi di vaccino. Stasera nuova riunione di Conte con i capi delegazione di maggioranza sul Recovery plan. Il tasso di positività in Italia risale al 14,8%. Nove le regioni con terapie intensive oltre la soglia di allerta

